Morbihan : un homme en garde à vue soupçonné d'être impliqué dans la mort d'Iris C.

Le corps dénudé et sans vie d'Iris C. avait été découvert le 27 mai dans l’eau du Blavet, à Lanester. Le parquet de Lorient a par la suite ouvert une information judiciaire contre X pour "enlèvement" et "meurtre, précédé ou accompagné d'un viol".

Un homme soupçonné d'être impliqué dans la mort d'Iris C., à Lanester (Morbihan), a été placé jeudi 8 juin en garde à vue, a indiqué une source proche de l'enquête à franceinfo, confirmant une information du Télégramme. Une information judiciaire a été ouverte vendredi 2 juin, contre X pour "enlèvement" et "meurtre, précédé ou accompagné d’un viol", six jours après la découverte du corps dénudé d’une jeune femme de 24 ans dans l’eau du Blavet, à Lanester (Morbihan). La victime, Iris C., originaire de la région de Lorient, avait été découverte par des promeneurs samedi 27 mai dans les eaux du Blavet. Le parquet de Lorient avait confirmé "l'origine criminelle du décès", après un examen. Le parquet expliquait notamment que "la victime présentait des lésions traumatiques et des hématomes au niveau de la tête et de la face, des lésions de préhension au niveau des bras, des traces de strangulation avec un mécanisme d’asphyxie majeure". Il précisait aussi que l’autopsie avait également mis en avant "le caractère récent de rapports sexuels, sans qu’il soit possible d’affirmer l’existence de violences à ce titre".