Jeune femme retrouvée morte dans le Morbihan : une information judiciaire contre X ouverte pour "meurtre précédé d’un viol"

Le corps dénudé d'une jeune femme de 24 ans a été découvert samedi à Lanester (Morbihan). Le parquet de Lorient annonce ce vendredi l'ouverture d'une information judiciaire contre X pour "enlèvement" et "meurtre, précédé ou accompagné d'un viol".

Une information judiciaire a été ouverte vendredi 2 juin contre X pour "enlèvement" et "meurtre, précédé ou accompagné d’un viol", six jours après la découverte samedi 27 mai du corps dénudé d’une jeune femme de 24 ans dans l’eau du Blavet, à Lanester (Morbihan), annonce le parquet de Lorient dans un communiqué envoyé à France Bleu Breizh Izel.

Le parquet de Lorient explique que les qualifications de cette information judiciaire "ne préjugent en rien des résultats des analyses en cours, s’agissant en particulier de tout viol", mais elles visent à "permettre au magistrat instructeur de pouvoir mener les investigations les plus larges et complètes possible".

Le corps de la victime, Iris C., née en 1999 et originaire de la région de Lorient, avait été découvert par des promeneurs samedi 27 mai dans les eaux du Blavet. Mardi 30 mai, le parquet de Lorient avait confirmé "l'origine criminelle du décès", après un examen. Le parquet expliquait notamment que "la victime présentait des lésions traumatiques et des hématomes au niveau de la tête et de la face, des lésions de préhension au niveau des bras, des traces de strangulation avec un mécanisme d’asphyxie majeure". Il précisait aussi que l’autopsie avait également mis en avant "le caractère récent de rapports sexuels, sans qu’il soit possible d’affirmer l’existence de violences à ce titre".

Un homme d'environ 30 ans avait été placé en garde à vue dimanche 28 mai après la découverte du corps de la jeune femme. Cet homme, proche de l'entourage familial de la victime, avait été libéré sans poursuite lundi 29 mai.