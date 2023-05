Michel Cordes, l'un des acteurs emblématiques de "Plus belle la vie", mort par balle

Le corps de l'acteur a été retrouvé à son domicile dans l'Hérault. Une enquête est ouverte.

L'emblématique acteur de la série Plus belle la vie Michel Cordes a été retrouvé mort par arme à feu, vendredi 5 mai à son domicile à Grabels, dans l'Hérault, a appris franceinfo, de source proche du dossier, confirmant une information du journal Midi Libre. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de la mort.

Le comédien était âgé de 77 ans. De 2004 à 2022, pendant 18 saisons, il a incarné un des personnages centraux de la série culte de France 3 : Roland Marci, le patron du bar du Mistral, dans le quartier fictif de Marseille portant le même nom.

Comédien, auteur et metteur en scène d'abord au théâtre, Michel Cordes a tourné dans plus de 4 500 épisodes de Plus belle la vie. Il n'apparaissait plus dans la série depuis la mort de son personnage en octobre 2022, un mois avant l'arrêt définitif de celle-ci.