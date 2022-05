France Télévisions annonce l'arrêt de la diffusion de "Plus belle la vie" en novembre après 18 saisons et plus de 4 500 épisodes

Le couperet est tombé au Mistral. France Télévisions arrêtera en novembre la diffusion de sa série phare Plus belle la vie, à l'écran depuis 2004 sur France 3, a annoncé le groupe, jeudi 5 mai, à l'AFP, invoquant l'évolution des "attentes des téléspectateurs" et de "la consommation des programmes" depuis dix-huit ans.

Le directeur des Antennes de France Télévisions, Stéphane Sitbon-Gomez, Anne Holmes, directrice des programmes, et Christian Vion, en charge des moyens des antennes ont annoncé officiellement aux studios de la Belle de Mai la fin de la production du feuilleton marseillais.

Cinq millions de téléspectateurs

Lancée en 2004, sur l'antenne de France 3, la série emblématique de la chaîne publique rassemblait chaque soir cinq millions de téléspectateurs, avec des pics à près de 7 millions.

Roland, Mirta, Luna, Céline, Blanche, Mélanie et Thomas sont entrés dans les foyers français en septembre 2004. Avec Plus Belle La Vie, France Télévision a relancé avec succès le genre du feuilleton populaire.

Rapidement la série devient culte et contribue même à dorer l'image de Marseille.

Une des clés du succès de la série, créée par Hubert Besson, c'est de refléter la société et ses évolutions. Le feuilleton aborde de nombreux sujets à travers le quotidien de ses personnages. PBLV restera ainsi comme la première fiction à avoir montré un baiser entre deux hommes à la télévision française.

L'audience en baisse depuis deux ans face à la concurrence

Aujourd'hui, les fans ne sont plus que 2,5 millions à se retrouver devant leur poste pour suivre les intrigues du Mistral.

Depuis deux ans, le public n'est plus au rendez-vous. L'audience s'essouffle. La concurrence d'autres séries sur les chaînes concurrentes accentue la chute dans l'audimat.

"Ce feuilleton, pionnier et emblématique, est devenu la série française quotidienne la plus longue de l'histoire et une marque forte de France 3", a salué le groupe au sujet d'un programme "transgénérationnel, ancré dans la proximité, l'authenticité et les réalités de la société française dans toute sa diversité".

Mais "un renouvellement de l'offre créative est nécessaire" estime France Télé, à l'heure du boom des plateformes de streaming et alors que trois autres feuilletons quotidiens concurrencent "Plus Belle la vie" sur TF1 et France 2.



600 intermittents

Si la fin de la série va laisser orphelins des milliers de fans, elle va aussi provoquer la fin de contrat de nombreux collaborateurs du secteur audiovisuel. Personnel technique, comédiens, scénaristes, Plus Belle la Vie a fait travailler chaque année quelques 600 intermittents. Même si tous s'attendaient à une fin, l'annonce faite ce jeudi les équipes accusent le coup. "Ça y est, c'est le clap de fin. On nous a annoncé la fin de tournage fin septembre", a déploré auprès de l'AFP Thierry Lavaille, délégué syndical Force Ouvrière, présent sur le tournage à la Belle de Mai.

De nouveaux projets à Marseille

Le groupe public s'est toutefois engagé à poursuivre "une nouvelle histoire avec Marseille et sa région" via "un nouveau pacte créatif" dans la cité phocéenne, "dans la prolongation du plan France 2030", qui doit se "traduire par le tournage de nouvelles séries originales".



"On est soulagé dans un sens car France Télévisions s'est engagé à compenser au centime près, soit 30 millions d'euros par an, le montant du tournage de 'Plus Belle la vie' à Marseille via des mini-séries" ou téléfilms", a ajouté ce technicien qui travaille depuis 17 ans sur la série.

Une fin à la hauteur de ses 18 ans

Pour célébrer en beauté la fin d'une aventure de 18 ans, la chaîne assure ne pas "oublier ni le public, ni celles et ceux qui ont contribué à faire de Plus belle la Vie une série qui a marqué l’histoire de la télévision et fait partie de notre patrimoine commun". Elle promet ainsi que la fin du feuilleton "sera à la hauteur de ce qu’il a apporté aux Français pendant de nombreuses années".

En novembre, les fans de la série pourront découvrir l'épilogue que France 3 s'engage "à boucler dignement avec le public et l’ensemble des talents qui l'ont façonnée, derrière et devant la caméra."