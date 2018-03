"Nous sommes tous affectés" : l'émouvant appel à la fraternité de la petite-fille de Mireille Knoll

Alors que la marche blanche organisée mercredi soir a été ternie par des incidents liés à la venue de Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, Jessica Knoll préfère évoquer "l'amour et la compassion" ressentis lors du défilé.

"Je suis encore sous le choc. Sous le choc de tout l'amour reçu de la part des amis qui me connaissent, mais aussi de la part de centaines de personnes tout autour du monde." Dans un message publié sur son profil Facebook, jeudi 29 mars, Jessica Knoll, petite-fille de l'octogénaire juive tuée vendredi 23 mars à Paris, lance un émouvant appel à la fraternité.

Alors que la marche blanche organisée la veille a été ternie par des incidents liés à la venue de Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, Jessica Knoll préfère évoquer "l'amour et la compassion" ressentis lors du défilé.

Je sais que mamie adorait se sentir entourée. Hé bien, plus de 30 000 personnes ont participé à une marche mémorielle et silencieuse à sa mémoire, et à celle de toutes les autres victimes d'un terrorisme fanatique et sans cœur.Jessica Knollsur Facebook

"Tu es devenue la grand-mère de tellement de personnes"

"Je n'aurais jamais imaginé que cette histoire fasse le tour du monde", continue la petite-fille de l'octogénaire. Qui déplore au passage le comportement des "médias et de la presse, qui ne nous ont pas laissé la moindre seconde pour respirer et accepter la douleur".

Et de s'adresser à sa défunte grand-mère. "Mireille, tu es devenue la grand-mère de tellement de personnes. Nous avons tous des familles, tous des mères, et sommes tous affectés. Le monde doit se réveiller ! Demain, d'autres pourraient devenir des victimes." La jeune femme conclut en appellant le "monde entier à la paix, à la dignité, à l'amour et à la fraternité", et par une citation : "L'union fait la force, la division la sape".