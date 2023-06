Mort de Clément Méric : des milliers de manifestants défilent à Paris dix ans après le décès du militant antifasciste

Le jeune étudiant a été tué en 2013 lors d'une rixe avec des skinheads.

Un hommage à Clément Méric tué il y a dix ans sous les coups de skinheads d'ultradroite lors d'une rixe. Plusieurs milliers de personnes ont défilé, dimanche 4 juin, à Paris en mémoire du jeune étudiant et militant antifasciste mort en 2013. Aux cris de "Clément, Clément, antifa", le cortège de 5 000 personnes selon les organisateurs, s'est élancé vers midi de la station de métro Barbès vers la place de la République.

Sous les drapeaux, des militants d'Action antifasciste Paris Banlieue (AFAPB), entièrement vêtus de noir et le visage masqué, et d'autres venus de Toulouse, de Caen ou d'Irlande, du Royaume-Uni, d'Allemagne, d'Espagne ou de Grèce. "On n'oublie pas que le fascisme tue, que l'extrême droite n'est pas anodine et que leurs idées comme leurs propos sont un danger pour notre corps social", a déclaré au milieu de la foule Aude, la petite amie de l'époque de Clément.

Cet hommage s'est déroulé dans un contexte de regain des activités des mouvances d'ultradroite. Ces dernières années, des groupes d'ultradroite se sont signalés par des actions violentes ou des projets d'attentats. Les autorités font état de 1 500 militants dans toute la France. Bien qu'interdits de manifester ou dissous, ils restent actifs et difficiles à contrôler.