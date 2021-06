Mort de Clément Méric : deux ex-skinheads condamnés à 8 et 5 ans de prison en appel

La cour d'assises de l'Essonne a condamné vendredi 4 juin en appel deux anciens skinheads à huit et cinq ans d'emprisonnement pour la mort du militant antifasciste Clément Méric. Ce dernier avait été tué lors d'une rixe à Paris en 2013. Les peines prononcées sont moins lourdes qu'en première instance ou elles

Esteban Morillo, 28 ans, qui a reconnu être l'auteur des coups mortels, a écopé de huit ans de prison, contre 11 en première instance. Samuel Dufour, 27 ans, a lui été condamné à cinq ans. Les deux hommes ont accueilli le verdict dans le calme. "Vous allez être reconduits à la maison d'arrêt", a souligné le président de la cour d'assises Thierry Fusina, précisant que la feuille de motivation expliquant le choix de la cour sera communiquée lundi.

Le 5 juin 2013, Clément Méric, étudiant de 18 ans et militant antifasciste, s'était écroulé sur le bitume en plein Paris, lors d'une rixe violente et brève entre militants d'extrême gauche et skinheads d'extrême droite, en marge d'une vente privée de vêtements.