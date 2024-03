Mort de Thomas à Crépol : trois nouvelles mises en examen

Jeudi 14 mars, trois nouveaux suspects ont été mis en examen dans l’enquête sur la mort du jeune Thomas à Crépol (Drôme).

L’enquête sur la mort du jeune Thomas à Crépol (Drôme) continue. Parmi les trois suspects mis en examen pour homicide volontaire et tentative d’homicide volontaire en bande organisée, deux d’entre eux ont été remis en liberté. "Il ressort libre ce soir (jeudi 14 mars) et va pouvoir quitter le département de la Drôme, puisqu’il en est interdit. Il reconnaît pleinement avoir participé à cette soirée, avoir été présent, avoir été proche de la rixe, mais sur le reste, évidemment, il n’a pas commis de violences, encore moins des violences avec armes", confie Guillaume Fort, avocat des trois personnes mises en cause.

Deux autres gardes à vue sont toujours en cours

Le troisième mis en examen à quant à lui été placé en détention provisoire. Six autres suspects arrêtés lors du même coup de filet ont été remis en liberté et deux autres gardes à vue sont toujours en cours. Au total, 11 personnes avaient été interpellées lundi matin par les gendarmes, près de quatre mois après la mort du jeune Thomas. Il s’agit de la deuxième vague d’interpellation dans cette affaire. Les enquêteurs tentent toujours d’établir les circonstances du décès de l’adolescent de 16 ans et d’identifier l’auteur du coup de couteau mortel.