Meurtre de Matisse : à la veille de la marche blanche, des militants identitaires ont déployé des banderoles devant l'hôtel de ville de Châteauroux

Une dizaine de militants identitaires et nationalistes masqués ont déployé des banderoles dans la soirée du vendredi 3 mai devant la mairie de Châteauroux (Indre), à la veille de la marche blanche pour Matisse, adolescent de 15 ans tué au couteau samedi 27 avril par un autre adolescent. Les militants identitaires ont déployé des banderoles noires et blanches sur lesquelles on pouvait lire les messages "Justice pour Matisse" et "Français réveille-toi", rapporte France Bleu Berry. L'un des nationalistes a lu un texte conclu par "Afghans dehors".

La marche blanche prévue ce samedi à partir de 15h30 réunira entre 3 000 et 10 000 personnes, selon une estimation de la préfecture de l'Indre. "Le préfet de l’Indre appelle chacun au calme et à la dignité, et à respecter la volonté de la famille" précise vendredi la préfecture dans un communiqué. Le père de Matisse a appelé vendredi au calme et demande à ce que la marche blanche organisée ne soit pas récupérée politiquement.

Matisse, 15 ans, est mort après avoir reçu plusieurs coups de couteau à Châteauroux samedi dernier. Le suspect, âgé de 15 ans lui aussi, est mis en examen pour "meurtre" et placé en détention provisoire. La mère du suspect, âgée de 37 ans, a été mise en examen pour "violences volontaires" sur "personne vulnérable", soupçonnée d'avoir "asséné des gifles à la victime" blessée.