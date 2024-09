Etudiante retrouvée morte au bois de Boulogne : un suspect de 22 ans interpellé en Suisse

Un homme soupçonné d'avoir tué Philippine, étudiante de 19 ans, dont le corps a été retrouvé enterré samedi dans le bois de Boulogne à Paris, a été interpellé mardi 24 septembre en Suisse, a appris franceinfo de source proche de l'enquête, confirmant une information du site Actu 17. Selon le site, l'individu est âgé de 22 ans et a été arrêté à Genève.

Le suspect, de nationalité marocaine, est connu de la justice française pour une affaire de viol datant de 2019. Les faits s'étaient produits dans un bois à Taverny (Val d'Oise). Il est inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Le jeune homme était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF), a par ailleurs appris franceinfo de source proche.

La jeune femme de 19 ans avait disparu vendredi en fin de journée. Elle avait été vue pour la dernière fois à l'université Paris-Dauphine à 14 heures. Elle devait ensuite se rendre chez ses parents, à Saint-Quentin-en-Yvelines. Les proches de Philippine s'étaient rapidement organisés et avaient placardé des avis de recherche un peu partout, et notamment sur internet. L'application The Sorority, "communauté d'entraide", dit avoir diffusé "un avis de recherche suite à sa disparition inquiétante pour soutenir ses proches et tenter de la retrouver au plus vite".