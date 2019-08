Marseille : une fillette grièvement blessée sur la grande roue de la plage du Prado

Sa tête, qui dépassait à l'extérieur de la cabine, a heurté un bout du manège lundi. La fillette de 10 ans voulait saluer sa famille restée au sol.

Une fillette de 10 ans a été grièvement blessée à la mâchoire lundi 19 août sur la grande roue installée à l'Escale Borély, sur la plage du Prado à Marseille (Bouches-du-Rhône), a appris franceinfo, confirmant une information de La Provence.

Selon la Direction départementale de la sécurité publique, l'accident a eu lieu lundi vers 17h30. La fillette a pris place avec son père sur le manège, dans une nacelle fermée, entourée de plexiglas. Afin qu'elle puisse voir à l'extérieur et saluer avec sa main sa famille restée en bas, le père l'a tenue à bout de bras pour qu'elle puisse passer la tête à l'extérieur de la cabine. La tête de l'enfant a heurté un élément du manège qui dépassait, lorsque la nacelle est passée à proximité.

La fillette présente une grave blessure à la mâchoire et souffre d'autres contusions. Elle a été conduite par ses parents dans un hôpital de la ville. Le manège, la plus haute grande roue actuelle de France selon France Bleu Provence, est resté fermé mardi et a été placé sous scellés. Trois policiers restent postés à l'entrée du manège.