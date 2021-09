Marseille : un suspect interpellé après le braquage d'une star de la téléréalité "Les Marseillais"

Greg Yega, l'un des participants à l'émission de téléréalité "Les Marseillais" a été braqué à son domicile à Marseille, vers 10h30 le 28 août. Un jeune de 19 ans a été interpellé mardi 7 septembre à Marseille par la Brigade de Répression du Banditisme, indique France Bleu Provence.

Le jeune homme de 27 ans, qui compte près d'un million et demi de followers sur le réseau social Instagram, a été braqué avec une arme de poing par deux personnes cagoulées. Il a été bousculé et giflé, par les voleurs qui sont repartis avec deux montres Rolex, des bijoux et de l'argent.

Le suspect était déjà connu de la justice

Ce Marseillais a notamment été condamné en juin 2021 à une peine de 18 mois d’emprisonnement dont 8 mois assortis d’un sursis probatoire d’une durée de deux ans pour des faits de violences aggravées et d’infractions routières. Au moment des faits, il se trouvait en situation de semi-liberté et était donc en violation des obligations imposées par cette mesure.

Les perquisitions ont été probantes, selon le parquet de Marseille. Après sa garde à vue, le jeune délinquant a été déféré vendredi 10 septembre devant le parquet, qui requiert son placement en détention provisoire, a appris franceinfo auprès de la procureure de Marseille, Dominique Laurens. Une information judiciaire pour vol avec arme va être ouverte.