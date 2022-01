Marseille : un homme mis en examen pour meurtre après une tentative de vol de portable dans le métro

Un homme a été mis en examen et placé en détention provisoire vendredi 14 janvier après la mort d'un jeune de 25 ans par arme blanche, une semaine auparavant, dans une station de métro, indique la procureure de la République de Marseille samedi. Le suspect, un Marseillais de 26 ans, a reconnu en garde à vue avoir asséné deux coups de couteau à ce demandeur d'asile à la station Notre-Dame-du-Mont le 7 janvier, rapporte France Bleu Provence. L'arme du crime a été retrouvée à son domicile.

Il a tenté avec un complice de dérober le téléphone portable de la compagne de la victime. Le témoignage de celle-ci et les caméras de vidéosurveillance ont permis aux policiers de retrouver la trace des auteurs des faits, qui avaient pris la fuite sur un scooter muni de fausses plaques. L'homme qui a reconnu avoir porté les coups de couteau a été interpellé mercredi, son complice pour le vol est identifié mais toujours recherché.

Le suspect du meurtre devra répondre de "tentative de vol dans un moyen de transport public, meurtre, recel de vol et violence". Il était déjà connu pour recel de vol en 2020. Le jour du meurtre, il était d'ailleurs censé être jugé pour d'anciens faits, vol en réunion et usage de stupéfiant. Il avait été condamné en son absence à quatre mois avec sursis pour vol en réunion et usage de stupéfiant.