Marseille : deux jeunes filles blessées par balles dont une en état de mort cérébrale

Selon le préfet des Bouches-du-Rhône, elles ont vraisemblablement été victimes d'un règlement de comptes entre trafiquants de drogue.

Une jeune fille de 19 ans a été grièvement blessée par balles et une autre de 17 ans plus légèrement, dans la soirée de dimanche soir, dans le quartier de la Belle-de-Mai, cité du Moulin du Mai, un quartier pauvre du 3e arrondissement de Marseille (Bouches-du-Rhône), ont appris France Bleu Provence et franceinfo lundi 12 octobre. La jeune fille de 19 ans est en état de mort cérébrale, indique une source proche de l'enquête à franceinfo.

Les deux jeunes filles se trouvaient dans un véhicule avec deux autres personnes, deux hommes, quand leur voiture a été l'objet de "beaucoup de coups de feu autour d'un point de drogue", a rapporté le préfet de police des Bouches-du-Rhône Emmanuel Barbe sur Cnews. La fusillade s'est produite vers 22 heures dimanche. Le véhicule où se trouvait les jeune fille a été abordé par un autre avec deux hommes à l'intérieur. L'un d'eux est sorti du véhicule pour faire feu à l'arme automatique. L'auteur a tiré à plusieurs reprises, avant de prendre la fuite.

Un homme placé en garde à vue

Selon les informations de franceinfo, le conducteur de la voiture qui n'a pas été blessé, a été placé en garde à vue. Le conducteur est déjà connu des services de police, puisqu'il a déjà été victime d'une tentative d'homicide l'an dernier, en 2019. Le quatrième occupant a pris la fuite.

La Police judiciaire de Marseille est chargée de l'enquête. La piste d'un conflit en lien avec les stupéfiants semble privilégiée. Selon le préfet, ces "faits de violence", avec de "très jeunes filles" comme victimes, ont clairement été commis "à cause de la drogue". Si c'était le cas, ce serait le onzième règlement de comptes de l'année, avec déjà neuf morts depuis le 1er janvier 2020. Les "réglos" avaient fait 10 morts en 2019 et 23 en 2018, loin des 29 morts de 2016.