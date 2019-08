Malaisie : les recherches se poursuivent pour retrouver Nora

"Nora, Nora"… son prénom résonne dans la jungle de la forêt malaisienne. Plus de 200 militaires, policiers et fonctionnaires ont été déployés pour retrouver Nora après sa mystérieuse disparition. "Nous pensons toujours que la disparue se trouve dans les environs proches", indique le chef de la police du district, Nor Marzukee Besar. La famille franco-irlandaise venait d'arriver en Malaisie pour des vacances. La première nuit, la jeune fille a disparu mystérieusement dans la chambre qu'elle occupait avec son frère et sa sœur. Inquiet, son grand-père ne croit pas à la fugue. "C'est une adolescente, mais qui est timide, craintive, réservée sur elle-même, très très fragile. Les conditions de disparition sont curieuses, incompréhensibles", glisse l'homme.

La famille dévastée

Les parents, dévastés, ont chargé leurs proches de montrer toute leur gratitude à ceux qui la recherchent. "Nous demandons à chacun de garder Nora au cœur de leurs pensées, de continuer à soutenir les recherches en cours", a expliqué Eadaoin Agnew, tante de Nora, en conférence de presse.

L'enquête n'a toujours pas de pistes sérieuses malgré d'importants moyens mis en œuvre.

