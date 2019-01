Lozère : un monument en mémoire de la Seconde Guerre mondiale vandalisé

Des tags anti-Macron ont notamment été inscrits.

Un monument en mémoire de la Seconde Guerre mondiale, situé sur un rond-point de Florac (Lozère), a été vandalisé, rapporte France Bleu Gard Lozère dimanche 20 janvier. Une des pierres du monument, intitulé "Résistance", a été recouverte de tags contre Emmanuel Macron.

On peut notamment lire : "Macron et sa clique, fin de règne non négociable". Certaines pierres ont également été cassées. Ce monument en mémoire de la Seconde Guerre mondiale avait été réalisé en 2017 par des élèves de CM2 de l'école de Florac.

Le maire de la commune, Christian Huguet, a dénoncé cet acte. C'est selon lui "de la bêtise à l'état pur. C'est un peu notre Arc de triomphe floracois. Des stèles cassées, taguées... Comment les enfants qui ont réalisé cette œuvre vont le prendre ? Pourtant les auteurs de ces dégradations auraient dû voir le symbole : l'union des plus faibles abat le fort." L'élu a déposé plainte à la gendarmerie et une enquête a été ouverte.