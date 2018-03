Loire : deux morts dans le crash d'un avion de tourisme sur une autoroute

Les deux victimes sont le pilote et le passager du petit appareil qui s'est écrasé sur l'A47 à proximité de Saint-Chamond (Loire).

Un accident rare et dont le bilan aurait pu être encore plus lourd. Un avion bimoteur s'est écrasé sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute A47 à la hauteur de Saint-Chamond (Loire), tuant ses deux passagers, samedi 31 mars. Le parquet de Saint-Etienne et la brigade des transports aériens de Lyon Saint-Exupéry sont attendus sur les lieux de l'accident.

D'après des témoignages recueillis par les CRS, l'appareil, dont le pilote semble avoir perdu le contrôle, a heurté un portique de signalisation surplombant l'autoroute alors qu'il volait à très basse altitude, aux environs de 12h15. Le pilote et son passager ont été découverts incarcérés dans le cockpit de l'avion, immobilisé en bordure immédiate de l'autoroute dont la circulation a été réduite à une voie, dans le sens Saint-Etienne/Lyon, précise le peloton autoroutier des CRS.