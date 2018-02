Loire-Atlantique : une course-poursuite à… 35 km/h entre un tracteur et les gendarmes

L'homme, bipolaire, a parcouru près de 32 kilomètres entre Rougé (Loire-Atlantique) et Lalleu (Ille-et-Vilaine), sans jamais dépasser les 35 km/h, samedi, avant d'être interpellé par des gendarmes de Loire-Atlantique.

Les gendarmes de Loire-Atlantique ont poursuivi, samedi 3 février, le conducteur d'un tracteur entre Rougé (Loire-Atlantique) et Lalleu (Ille-et-Vilaine), pendant plus d'une heure, rapporte France Bleu Loire Océan. L'homme, bipolaire, est âgé de 31 ans. Il avait refusé, vendredi, de suivre les infirmiers venus le chercher pour l'hospitaliser. Le lendemain, au retour des soignants, il a pris la fuite sur son tracteur.

Sans jamais dépasser les 35 km/h

Le conducteur a réussi à semer les forces de l'ordre en empruntant des chemins escarpés, sans jamais dépasser les 35 km/h. Au cours de sa course-poursuite, il a franchi cinq barrages de gendarmerie, avant de se rendre.

Il a finalement été interpellé 32 kilomètres plus loin et une heure plus tard. Il a ensuite été hospitalisé à Blain, dans le département de Loire-Atlantique.