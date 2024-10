Le conducteur d'une voiture tué par une balle dans la tête à Marseille, un suspect âgé de 15 ans interpellé

Un homme a été tué par balle dans la nuit de jeudi à vendredi dans le 3e arrondissement de Marseille, a appris vendredi 4 octobre franceinfo de source proche du dossier. Il s'agit du conducteur d'une voiture qui a été touché par balle à l'arrière de la tête peu après 4h du matin, son véhicule a fini sa course dans le mur de l'école élémentaire Saint-Charles. Les policiers ont interpellé un suspect âgé de 15 ans, qui correspond selon cette source au passager de la voiture que des passants ont vu s'enfuir.

Toujours selon cette source, l'arrestation de ce suspect a été rendue possible grâce à un renseignement donné un homme incarcéré en maison d'arrêt. Ce dernier a appelé la police pour indiquer que le meurtre commis quelques minutes plus tôt était en représailles de l'assassinat d'un adolescent de 15 ans deux jours plus tôt ce mercredi. Ce détenu a également indiqué aux policiers l'identité de l'auteur présumé des faits, où il se trouvait et des précisions sur l'arme qu'il avait utilisée.

Ces informations ont permis aux policiers d'arrêter un suspect qui correspondait parfaitement à la description que les témoins avaient donnée du passager de la voiture qui s'était enfui, il a été arrêté un peu plus d'une heure après les faits. Il s'agit d'un mineur de 15 ans, connu de la justice. Les policiers vont à présent pouvoir exploiter les images de vidéoprotection dans le cadre de leur enquête. La police judiciaire de Marseille est saisie.