Landes : un étudiant de 23 ans, emporté par l'océan, reste introuvable

Un étudiant toulousain de 23 ans est porté disparu depuis samedi. Il se baignait à Contis, au nord-ouest de Dax, alors que les vagues étaient très fortes. Il a été emporté par le courant.

Un Toulousain de 23 ans a disparu samedi 13 octobre, emporté par l'océan lors d'une baignade à Contis, au nord-ouest de Dax, indique France Bleu Gascogne. En week-end dans la station balnéaire landaise, il se baignait avec deux amis alors que l'océan était déchaîné. Il a été emporté par les fortes vagues vers 14 heures. Ses amis ont réussi à sortir de l'eau sains et saufs.

Une baignade non surveillée et dangereuse

Malgré la chaleur ce samedi, la plage de Contis n'est plus surveillée en cette période. D'après la gendarmerie, l'océan représentait un danger, notamment à cause d'une forte houle et d'une fin de marée descendante.

Un gros dispositif de recherche a été rapidement activé dans la journée : un hélicoptère de la gendarmerie au dessus de l'océan, une vedette de la SNSM (Société Nationale de Secours en Mer) dans le secteur où le jeune a disparu et des gendarmes en voiture autour du littoral.