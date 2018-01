Landes : le PDG de Quiksilver, Pierre Agnès, porté disparu en mer

Le PDG de Quiksilver Pierre Agnès a disparu en mer mardi matin, au large d'Hossegor dans les Landes, a rapporté France Bleu Gascogne.

Le PDG de Quiksilver Pierre Agnès est porté disparu en mer depuis mardi matin 30 janvier, a rapporté France Bleu Gascogne. Son bateau, baptisé Mascaret III, a été retrouvé échoué et retourné vers 9 heures à Hossegor (Landes), sur la plage de Boîteux. Aucun corps n'a été retrouvé à l'intérieur.

[#operation] Le CROSS ETEL coordonne une opération pour suspicion homme à la mer suite découverte à la côte zone Cap Breton d'une embarcation vide retournée @Prefecture40 @SauveteursenMer Moyens engagés : 2 vedettes 3 Hélicoptères et patrouilles terrestres côtières — Premar Atlantique (@premaratlant) 30 janvier 2018

"Le bateau de Pierre Agnès, 54 ans, président du groupe Boardriders Inc, possédant les marques Quicksilver, Roxy et DC Shoes, a été retrouvé ce matin sur la plage du Boîteux à Soorts-Hossegor. Il était sorti en mer à 7h30 ce mardi 30 janvier", précise la préfecture des Landes dans un communiqué. Les conditions météo n'étaient pas considérées comme dangereuses et la mer était calme.

Les pompiers, les gendarmes et les sauveteurs de la SNSM sont déployés pour tenter de retrouver Pierre Agnès. On ignore s'il se trouvait seul à bord.