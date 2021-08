Landes : deux hommes en garde à vue après le décès d’une femme de 27 ans, à l’issue d’une soirée alcoolisée

Deux hommes ont été placés en garde à vue après la mort d’une jeune femme de 27 ans à l’issue d’une soirée alcoolisée samedi 7 août au matin à Mont-de-Marsan, dans les Landes, rapporte France Bleu Gascogne dimanche 8 août. Une enquête pour "homicide involontaire et administration de substance nuisible ayant entraîné la mort sans intention de la donner" a été ouverte, et l’autopsie du corps de la jeune femme doit être pratiquée lundi 9 août.

Les deux gardés à vue, également âgés d’une vingtaine d’années, sont le compagnon et un ami de la victime. Ce sont eux qui ont appelé les secours le samedi matin vers 8 heures, mais la jeune femme n’a pas pu être réanimée.

Une possible consommation de drogue

Le parquet de Mont-de-Marsan a précisé à France Bleu Gascogne que les trois participants à la soirée ont consommé beaucoup d’alcool, s’interroge sur la présence de substances illicites et une possible administration de substance nuisible. L’enjeu est donc de savoir si la victime a pris de la drogue, si elle est morte à cause de ces substances et si cette éventuelle consommation a été volontaire ou faite sous la contrainte, précise encore France Bleu.

La jeune femme décédée et son conjoint vivaient dans l’appartement où le drame s’est produit, entre Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont.