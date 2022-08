Landes : deux hommes condamnés à 18 et 30 mois de prison pour avoir enlevé et frappé un adolescent de 16 ans

Deux jeunes hommes ont été condamnés à 18 et 30 mois de prison, dont six avec sursis, par le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan, dans les Landes, vendredi 26 août. Ils ont été reconnus coupables d'avoir enlevé et passé à tabac un adolescent de 16 ans, le week-end du 20 au 21 août à Parentis-en-Born. Trois autres mineurs seront jugés dans quelques semaines, cette fois par le juge des enfants.

Pour rappel d'après France Bleu Gascogne, ils ont enfermé cet adolescent dans le coffre d'une voiture, l'ont roué de coups et l'ont laissé nu, en pleine forêt, à Sore. La victime souffre d'un traumatisme crânien et a le corps couvert d'hématomes.

Les deux hommes, âgés de 25 et 19 ans, sont considérés l'un comme le cerveau de l'affaire, l'autre comme un complice. Tous les deux ont déjà un casier judiciaire, précise France Bleu Gascogne. Selon l'enquête, la victime avait eu une altercation avec l'un des accusés à propos d'une sacoche volé par le père de la victime.