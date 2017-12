L'un des officiers de sécurité de la ministre du Travail s'est suicidé

L'un des officiers de Muriel Pénicaud s'est suicidé, a annoncé le ministère du Travail, mardi 5 décembre, confirmant une information de Closer. La ministre du Travail "a appris avec une très profonde tristesse et une grande émotion que Xavier, un de ses officiers de sécurité avait mis fin à ses jours", écrit le ministère dans un communiqué. Et d'ajouter : "Ses pensées, ainsi que celles de son cabinet, vont à l’épouse, aux enfants et aux proches de Xavier ainsi qu’à ses collègues." "Pour l'heure, aucune explication n'a été donnée à son geste", précise Closer.

Depuis le début de l'année, 62 policiers et gendarmes ont mis fin à leurs jours, avait annoncé le ministère de l'Intérieur, en novembre. Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb avait alors demandé aux directeurs généraux de la police nationale, de la gendarmerie et de la sécurité intérieure "une évaluation des mesures mises en œuvre pour prévenir les suicides parmi les forces de l'ordre". Le ministre avait annoncé, en outre, vouloir réunir "rapidement les représentants des policiers et gendarmes pour évoquer les dispositifs de prévention existants et les moyens d'en renforcer encore l'efficacité".