L'ancien secrétaire d'Etat Jean-Vincent Placé en garde à vue pour violence en état d'ivresse et insulte raciste

L'ancien sénateur est soupçonné d'outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique, d'insulte à caractère racial et de violence sans incapacité commise en état d'ivresse.

Que s'est-il passé dans la nuit du 4 au 5 avril ? L'ancien secrétaire d'Etat à la Réforme de l'État et à la Simplification, Jean-Vincent Placé, a été interpellé et placé en garde à vue au commissariat du 5e arrondissement de Paris, a appris franceinfo de source judiciaire, confirmant une information d'Europe 1. Il est soupçonné d'outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique, d'insulte à caractère racial et de violence sans incapacité commise en état d'ivresse.

Selon les informations d'Europe 1, l'ancien sénateur de l'Essonne aurait importuné des femmes dans un bar de la rue Princesse, dans le Quartier latin, vers 2 heures du matin, et insulté les policiers lors de son interpellation. Depuis octobre 2015, Jean-Vincent Placé est le coprésident de l'Union des démocrates et des écologistes.