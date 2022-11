L'agent du fisc, tué lors d'un contrôle fiscal, va être décoré de la Légion d'honneur à titre posthume, annonce Gabriel Attal

"C’est une attaque contre la République, qui a sidéré les Français et bouleversé les agents des finances publiques qui se disent : ça aurait pu être moi". Voilà comment Gabriel Attal, le ministre délégué aux Comptes publics, a qualifié dans les colonnes du Parisien, dimanche 27 novembre, la mort d'un agent du fisc tué, six jours plus tôt, à Bullecourt (Pas-de-Calais), lors d'un contrôle fiscal.

L'ancien porte-parole du gouvernement annonce avoir décidé "décerner à Ludovic Montuelle la Légion d’honneur à titre posthume avec la distinction Mort au service de la nation." Cet homme de 43 ans, chef de brigade de vérification dans le Pas-de-Calais, avait été retrouvée mort "probablement à la suite de coups de couteau", selon le communiqué du parquet d'Arras. "Le mis en cause se serait donné la mort par arme à feu", avait encore précisé le parquet.

Une évolution du cadre de travail de ces agents ?

Gabriel Attal a, par ailleurs, annoncé "travailler à faire évoluer le cadre de travail des agents." Selon le ministre des Comptes publics, "plusieurs questions" ressortent déjà des échanges avec ces derniers. "Faut-il continuer à se déplacer quand le siège d’une entreprise est un domicile ? Dans quelles conditions de protection ?", détaille-t-il. Le ministre va entamer un travail avec les syndicats sur ce sujet.