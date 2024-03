Seine-Saint-Denis : une centaine de personnes mobilisées devant le lycée Blaise Cendrars de Sevran, en soutien aux quatre professeurs convoqués pour avoir participé à une vidéo TikTok

Une centaine de personnes se sont rassemblées, vendredi 15 mars, devant le lycée Blaise Cendrars à Sevran (Seine-Saint-Denis) pour contester la convocation par la direction de quatre professeurs de l'établissement, rapporte France Bleu Paris.

Ces quatre enseignants étaient convoqués par la direction pour avoir participé à une vidéo TikTok devenue virale (plus de deux millions de vues en une semaine) dans laquelle des élèves dénoncent l'état de leur lycée et le manque de professeurs. Dans cette vidéo également, les quatre enseignants en question : un professeur de français, un de sciences économiques et sociales, un de physique chimie et un de mathématiques.

Leur entretien individuel dans le bureau de la proviseure a duré une vingtaine de minutes, en présence d'un membre du rectorat de l'académie de Créteil, et d'un représentant de la DSDEN 93, la Direction des services départementaux de l'éducation nationale de Seine-Saint-Denis. La veille, jeudi, l'académie de Créteil confirmait à l'AFP cette convocation qui "s'inscrit dans un cadre réglementaire" et ajoutait qu'"aucune procédure disciplinaire n'était engagée à cette heure. Il n'est pas question ici d'exercice du droit syndical, et encore moins d'une volonté d'y porter atteinte", assurait la direction de l'académie.

"En grève jusqu'à ce que le plan d'urgence 93 soit accepté"

Vendredi, aucune sanction disciplinaire n'a été prise à leur encontre, indique France Bleu Paris qui précise qu'un compte rendu de ces entretiens va être transmis au rectorat et figurera donc dans le dossier des enseignants.

Mobilisé devant le lycée en soutien à ses collègues, Clément Bernard, professeur de mathématiques et représentant Snes-FSU du lycée, assure qu'"ils sont énervés, abasourdis parce que se faire convoquer pour quelque chose d'aussi bénin, ils trouvent que ça n'a aucun sens". Il ajoute : "On va rester en grève jusqu'à ce que le plan d'urgence 93 soit accepté par le ministère et jusqu'à ce que la réforme du choc des savoirs soit retirée."

Depuis une vingtaine de jours, enseignants, élèves et parents mènent des opérations dans tout le département pour réclamer plus de moyens pour l'école en Seine-Saint-Denis. L'intersyndicale doit être reçue au ministère de l'Education par la ministre Nicole Belloubet, vendredi 15 mars. De son côté, le vice-président de la région Île-de-France en charge des lycées, James Chéron, nie toute négligence concernant Blaise-Cendrars.