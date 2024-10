Procès "Carton rouge" au palais des congrès à Nancy : "Ce n’est pas de la justice spectacle" pour autant, assure le bâtonnier

Vingt-deux accusés face à plus de 800 parties civiles et près de 160 avocats : le procès qui s'ouvre lundi a été délocalisé au palais des congrès en raison de sa dimension "hors normes".

À partir de lundi 21 octobre, le procès "Carton rouge" s'ouvre à Nancy. Une très vaste affaire d'escroquerie au diamant ou encore à la cryptomonnaie, dans laquelle 22 personnes sont jugées, avec plus de 800 parties civiles et près de 160 avocats. En raison de sa dimension "hors normes", le procès se tient au palais des congrès de Nancy, plus grand. Pour autant, "ce n'est pas de la justice spectacle", assure le bâtonnier de Nancy, Rui-Manuel Pereira sur France Bleu Sud Lorraine. "Notre travail est de défendre les gens qui nous confient leur intérêt, tant en partie civile qu'en défense."

Ce procès, "c'est de la justice qui doit être rendue avec tout le cérémonial, selon l'avocat, et le tribunal a fait en sorte qu'on ait au moins l'impression d'être dans un tribunal, avec une estrade, des magistrats et tout le décorum qui est nécessaire à la justice". Pour lui, "la justice, c'est aussi de la solennité, et la solennité, ça passe par le cadre".

Un "planning" pour organiser le déroulement

Pendant quatre semaines, près de 160 avocats vont défiler au palais des congrès, un procès "très chronophage", explique Me Pereira, "même si nous avons essayé de mettre en place un système qui permette de travailler pendant le procès". Pour le déroulement, toutes les parties ont reçu "un planning" même si, avec "l'oralité des débats", cela peut changer, reconnaît le bâtonnier.

Dans un premier temps, le procès se concentrera sur des arnaques aux faux agents de joueurs de foot, puis aux arnaques qui ont concerné des investissements en bitcoin, puis à celles concernant des diamants. Le préjudice est estimé à 28 millions d'euros.