Pas-de-Calais : un homme avoue avoir tué sa conjointe, par amour pour une autre qui n'existait finalement pas

Un homme a été arrêté et placé en garde à vue, lundi 11 mars, soupçonné d'avoir tué sa femme en janvier, a appris, mercredi 13 mars, franceinfo auprès du parquet de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), confirmant une information du Parisien. Il sera présenté ce jour au juge d'instruction "en vue de sa mise en examen", précise le procureur.

Lors de ses auditions, le suspect - Nicolas H. - a avoué avoir tué sa compagne. Il a expliqué aux enquêteurs avoir prémédité son geste pour "concrétiser une relation affective qu'il entretenait sur internet", explique le parquet. Or, selon les premiers éléments de l'enquête, cette relation "correspond à une escroquerie par internet dans le cadre de laquelle le suspect a versé de l'argent".

Le 28 janvier, Nicolas H. - âgé de 29 ans et demeurant à Beussent dans le Pas-de-Calais - avait affirmé s'être rendu à la boulangerie le matin et avoir découvert le corps ensanglanté de sa compagne - Alicia P. âgée de 28 ans - à son retour. Il avait alors appelé les gendarmes et les secours et avait émis l'hypothèse que sa conjointe avait été tuée lors d'un cambriolage chez eux.

Une information judicaire avait alors été ouverte par le parquet de Boulogne-sur-Mer et confiée à la gendarmerie nationale (section de recherches de Lille) pour "meurtre" et "vol avec violence ayant entrainé la mort". Les investigations menées n'avaient pas permis de confirmer la thèse du cambriolage émise par suspect qui a donc fini par être interpellé en début de semaine.