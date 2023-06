Meurtre de Shaïna : le procès du meurtrier présumé s'ouvre dans l'Oise

Le procès du meurtrier présumé de Shaïna, une jeune fille de 16 ans qui avait été poignardée et brûlée vive en 2019 à Creil, commence devant la Cour d'assises des mineurs de l'Oise à Beauvais, lundi 5 juin. Le journaliste Hugo Puffeney, présent sur place, explique que l'accusé conteste les faits.

Le procès du meurtrier présumé de Shaïna débute, jeudi 5 juin, devant la Cour d'assises des mineurs de l'Oise à Beauvais (Oise). Cette jeune fille avait été poignardée et brûlée vive à Creil (Oise), en 2019. Présent au tribunal de Beauvais, le journaliste Hugo Puffeney explique que "quelques personnes commencent déjà à arriver devant le palais de justice de Beauvais pour rendre hommage à Shaïna, assassinée à 16 ans dans un cabanon de jardin, en octobre 2019".

L'accusé "va plaider l'acquittement"

"L'accusé, c'est son ex-petit ami de l'époque, mineur lui aussi au moment des faits. Il n'aurait pas supporté que Shaïna tombe enceinte, et aurait décidé de la tuer. Il est mis en cause par plusieurs témoignages, la géolocalisation de son téléphone, et se serait même vanté de ce meurtre en prison devant des codétenus. Mais devant la justice, il conteste ces faits. Il parle d'une rumeur, et dit qu'il va plaider l'acquittement lors de ce procès", poursuit Hugo Puffeney.