Meurtre aux fêtes de Bayonne : sept suspects ont été mis en examen

Les chefs d'homicide volontaire et de non dénonciation d'un crime ont été retenus. Ils sont accusé d'avoir roué de coups à mort un quadragénaire qui leur demandait d'arrêter d'uriner devant son domicile.

Temps de lecture : 1 min

Sept personnes soupçonnées d'être impliquées dans le meurtre d'un homme lors des fêtes de Bayonne, ont été mises en examen, indique le parquet de Bayonne dans un communiqué samedi 30 septembre. Les suspects ont été présentés à un juge d'instruction vendredi.

"Les six hommes, âgés de 21 à 27 ans, on été mis en examen des chefs d'homicide volontaire et de non dénonciation d'un crime", précise le communiqué. Cinq ont été placés en détention provisoire, "sur réquisitions conformes" du parquet de Bayonne, "le sixième mis en examen a été placé sous contrôle judiciaire". La septième personne, une femme de 33 ans, a été mise en examen "pour non dénonciation d'un crime" et a été placée sous contrôle judiciaire.

Mort pour avoir osé s'indigner

"L'information judiciaire se poursuit sous l'autorité du juge d'instruction, et devra s'attacher à préciser le degré d'implication de chacun des mis en examen, ainsi que l'articulation des faits ayant conduit à leur issue dramatique", précise le procureur de la République de Bayonne, Jérôme Bourrier.

Le 26 juillet 2023, Patrice Lanies, 46 ans, avait été roué de coups devant son domicile à Bayonne pendant les fêtes de Bayonne alors qu'il venait de faire une remarque à ses agresseurs, surpris en train d'uriner devant sa porte. La victime est morte après un traumatisme crânio-cérébral et neuf jours de coma artificiel. Une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Bayonne le 2 août 2023.