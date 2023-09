Meurtre aux fêtes de Bayonne : six hommes interpellés dans l'Essonne et en Loire-Atlantique

Six hommes âgés de 21 à 27 ans ont été interpellés ce mardi matin près d'Ivry-sur-Seine, à Pornichet et Trignac, soupçonnés d'être impliqués dans le meurtre d'un homme lors des fêtes de Bayonne. Ils sont en garde à vue.

Six hommes ont été interpellés ce mardi matin en Essonne et en Loire-Atlantique, soupçonnés d'être impliqués dans le meurtre d'un homme lors des fêtes de Bayonne, le 26 juillet dernier en pleine nuit, a appris ce mardi France Bleu Pays Basque, confirmant une information de Presse Océan.

Tous ont été placés en garde à vue

Les six hommes sont âgés de 21 ans à 27 ans. Ils ont été interpellés simultanément près d'Ivry-sur-Seine (Essonne) et dans les villes de Pornichet et Trignac (Loire-Atlantique). Les opérations ont été menées par la police judiciaire de Bayonne avec le soutien des policiers locaux, précise le parquet. Ces six hommes ont été placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête ouverte pour "meurtre".

Patrice Laniés, 46 ans, avait été roué de coups devant son domicile à Bayonne pendant les fêtes de Bayonne alors qu'il venait de faire une remarque à ses agresseurs, surpris en train d'uriner devant sa porte. La victime est morte après un traumatisme crânio-cérébral et neuf jours de coma artificiel.