Limoges : la cour d'appel confirme la condamnation de Sébastien Buisson dans l'affaire des Nez Rouges

La cour d'appel de Limoges a confirmé, mercredi 13 mars, la peine de 42 mois de prison ferme infligée en première instance en février 2022 à Sébastien Buisson, rapporte France Bleu Limousin. Il était rejugé pour abus de confiance aggravé dans l'affaire des Nez Rouges. L'ancien président de l'association avait détourné 243 000 euros de dons au détriment d'enfants malades. La cour d'appel a également délivré un mandat d'arrêt à son encontre.

Sébastien Buisson a été reconnu coupable d'abus de confiance aggravé au détriment de l'association qu'il présidait. Les faits ont été découverts il y a six ans, il a détourné 243 000 euros entre 2014 et 2018. Cet argent devait servir à l'accompagnement et au divertissement d'enfants hospitalisés. L'homme avait dilapidé l'argent en boîtes de nuit, hôtels et séances de shopping. Il avait fini par reconnaître les faits en septembre 2023 par le biais de son avocat.

Ce mercredi, la cour d'appel de Limoges a aussi confirmé la peine de première instance prononcée à l'encontre de Sébastien Buisson dans une autre affaire de trafic d'influence passif. Il écope cette fois de dix-huit mois de prison ferme. En 2021, il avait tenté de soudoyer un homme se faisant passer pour un magistrat, dans le but de faire classer des affaires dans lesquelles Sébastien Buisson peut être impliqué.