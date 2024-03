Disparition de Lydie Logé : Monique Olivier entendue lundi au pôle cold cases de Nanterre

Plus de 30 ans après la disparition de Lydie Logé dans l'Orne, Monique Olivier sera entendue lundi 11 mars dans ce dossier, rapporte, mardi 5 mars, France Bleu Normandie, confirmant une information de RTL. C'est Corinne Hermann, l'avocate des sœurs de Lydie Logé qui confirme l'information à France Bleu.

Âgée de 75 ans, l'ex-épouse de Michel Fourniret sera entendue au pôle cold cases de Nanterre. Déjà condamnée à deux reprises à la prison à perpétuité, Monique Olivier est mise en examen depuis 2021 dans ce dossier pour "complicité de séquestration et enlèvement suivi de mort".

"Des éléments sur le scénario du meurtre"

Corinne Hermann le sait : "On attend toujours qu'ils [les individus mis en cause dans une affaire] nous donnent des éléments sur leur implication ou encore sur le scénario du meurtre [...] On attend toujours beaucoup d'eux et on en a souvent un peu". L'avocate espère au moins que Monique Olivier "indiquera les circonstances de l'enlèvement". Ce serait, selon elle, "un pas en avant puisque Michel Fourniret [qui avait reconnu les faits] n'est plus là".

Ce dernier "avait fait comprendre que Monique Olivier était présente", Corinne Hermann espère donc que Monique Olivier "fournisse des éléments sur sa présence, sur le scénario et peut-être des éléments nous permettant de retrouver le corps de Lydie Logé". Lydie Logé a disparu en 1993 dans l'Orne. Le corps de la jeune femme alors âgée de 29 ans n'a jamais été retrouvé. Michel Fourniret avait été mis en examen en 2020 dans ce dossier.