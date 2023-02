Condamné à la perpétuité pour l'assassinat du préfet Erignac, Alain Ferrandi va bénéficier d'une semi-liberté probatoire

Condamné à la perpétuité, Alain Ferrandi va bénéficier d'un aménagement de peine, après 24 ans de réclusion.

La demande d'aménagement de peine d'Alain Ferrandi, condamné à la perpétuité en 2003 pour l'assassinat en Corse du préfet Claude Erignac et détenu depuis près de 24 ans, a été accordée jeudi 23 février, a appris franceinfo de source judiciaire.

"C'est une décision qui s'inscrit dans le sens de la justice et de l'humain", a réagi auprès de franceinfo Me Françoise Davideau, avocate d'Alain Ferrandi, après que sa demande d'aménagement de peine a été accordée. L'homme va bénéficier d'une mesure de semi-liberté d'un an probatoire à la libération conditionnelle. La mesure de libération conditionnelle est prononcée pour une durée de dix ans.

"C'est une décision qui était espérée", a ajouté Me Françoise Davideau, expliquant qu'Alain Ferrandi allait désormais "rejoindre une entreprise agricole".