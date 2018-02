RECIT. "Il est arrivé quelque chose à votre mari" : le 6 février 1998, la nuit où le préfet de Corse, Claude Erignac, a été abattu

Il ne faut pas longtemps pour que la nouvelle de la mort du préfet s'ébruite. A l'époque, l'agence d'Ajaccio de Corse-Matin est située en face de la préfecture, au-dessus d'un bar – d'où, on l'apprendra plus tard, un membre du commando a annoncé à ses complices le départ du préfet vers le Kallisté. Peu après 21 heures, le scanner des ondes radio de la police se met à crépiter sur le bureau de la journaliste chargée des faits divers. "On entend 'Blessé par balle… Kallisté...' se souvient Isabelle Luccioni. Ensuite, plus rien pendant une minute. Et puis 'L'individu est décédé'. Et là, plus rien du tout, silence radio." C'est près d'une heure plus tard que la police, par téléphone portable, lui annonce l'identité de la victime. L'onde de choc se répercute sur le titre de une du lendemain : "Le préfet assassiné !"

La une de "Corse-Matin", le 7 février 1998. (CORSE-MATIN)

Au bureau de France 2 à Marseille, Jacques Cardoze est en plein montage quand il apprend la nouvelle. Le journaliste de 28 ans est immédiatement chargé par sa direction de louer un avion pour se rendre en Corse, sans attendre les vols réguliers du matin. "J'ai fait le tour des compagnies d'avions privés et j'ai fini par trouver un appareil réservé par une équipe de foot qui revenait de Montpellier", raconte-t-il. Facture : "37 500 francs" (7 400 euros), qu'il parvient à diviser avec son caméraman en invitant d'autres médias à bord. Il arrive dans la nuit à Ajaccio, où il restera plusieurs jours.