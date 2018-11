Cambodge : récit de la sœur d'une victime des khmers rouges

"Enfin, on met des mots sur les faits, les trafics qui ont été commis. On a désigné des coupables, c'est ce que beaucoup de Cambodgiens espéraient", confie Antonya Tioulong, partie civile dans les procès contre les Khmers rouges, lors desquels deux anciens dirigeants ont été condamnés pour génocide vendredi 16 novembre. Sa sœur Raingsi a été assassinée dans le camp S-21, un centre d'extermination au Cambodge. Elle nous raconte son histoire. "Lorsque les khmers rouges sont arrivés, le 17 avril 1975, ma sœur et son époux, comme la population de Phnom Penh, ont été chassés hors de la ville. Ils ont essayé de survivre tant bien que mal", explique Antonya Tioulong. Pendant trois ans de régime sanguinaire, la population subit travaux forcés à la campagne, massacres, famines et maladies.

Dans le camp S-21, sa sœur est battue à mort

Lors d'un interrogatoire, sa sœur révèle que leur père était un ministre de l'ancien régime. Elle est internée dans le camp S-21. "Sur son interrogatoire, 'Duch' [son bourreau] était très méticuleux, car il maintenait des fichiers et des archives de façon très précise sur ses prisonniers. Il lui a fait avouer qu'elle était membre à la fois de la CIA et du KGB. Est-ce que vous vous rendez compte vraiment de la farce que ça pouvait être ? s'insurge Antonya Tioulong avant de poursuivre, mais il fallait accumuler un nombre incroyable de preuves pour justifier l'exécution finale. À la fin de la fiche, il y a la cause de la mort et la date de la mort en avril 1976 : battue à mort".

