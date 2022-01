Une femme remporte plus de 200 000 euros au casino après avoir misé 80 centimes

"Il s'agit d'une personne néophyte dans le jeu et les machines à sous, qui était en vacances et accompagnait sa maman", a expliqué le directeur du casino Barrière de Saint-Malo (Ile-et-Vilaine) où le gain a été remporté.

Pour certains, la nouvelle année commence bien. Une quadragénaire a remporté plus de 200 000 euros le jour du Nouvel An en jouant au casino de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) après avoir misé 80 centimes d'euros dans une machine à sous, a fait savoir dimanche 2 janvier le directeur de l'établissement. "Il s'agit d'une personne néophyte dans le jeu et les machines à sous, qui était en vacances et accompagnait sa maman. Elle a remporté 209 715,20 euros, c'est le deuxième plus gros jackpot de l'établissement depuis l'ouverture des machines à sous il y a 30 ans", a expliqué le directeur du casino Barrière, François-Stéphane Vergne.

Après une mise de 80 centimes d'euros samedi vers 17 heures, la machine a doublé les gains, payant des bonus, avant d'aboutir à la somme finale à six chiffres. "Souvent les gens ne réalisent pas ce qui leur arrive. Elle était un peu étonnée, on l'a isolée et on lui a offert une petite coupe de champagne", a ajouté François-Stéphane Vergne.

En 2011, un joueur avait remporté la somme de 425 000 euros après avoir misé 60 centimes dans le même établissement.