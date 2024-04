Info franceinfo Un homme, surnommé "El Indiano", soupçonné de viols en série au Bois de Boulogne arrêté et placé en détention provisoire

Un homme de 35 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire pour des viols et tentatives de viols sur plusieurs prostituées, qu'il est soupçonné d'avoir attaqué au Bois de Boulogne à Paris.

Un homme soupçonné d'avoir violé plusieurs prostituées au Bois de Boulogne (Paris) a été interpellé samedi 30 mars, par la police judiciaire, a appris franceinfo auprès du Parquet de Paris. Il a été mis en examen mardi 3 avril pour viols et tentatives de viols au préjudice de personnes se livrant à la prostitution, ce qui est une circonstance aggravante, puisque ces personnes sont considérées comme vulnérables. L'homme a été placé en détention provisoire.

Plusieurs prostituées attaquées

Une source proche de l'enquête confie à franceinfo que depuis plusieurs mois, des prostituées du Bois de Boulogne racontaient vivre dans la crainte d'être attaquées par ce violeur qu'elles surnommaient "El Indiano". Toutes dépeignent le même mode opératoire. L'homme, selon elles, attendait qu'elles aient terminé une passe avec un client pour les saisir par surprise dans les sous-bois, en leur faisant une clé d'étranglement, avant de les entraîner au fond du bois pour les violer. Certaines disent avoir été menacées avec un couteau, un nunchaku, un poing américain, une batte de baseball et même une arme à feu. Il opérait systématiquement au milieu de la nuit.

Il y a une dizaine de jours, une prostituée du bois de Boulogne se plaignait d'avoir été, une nouvelle fois, violée par "El indiano". Elle a déposé, au premier district de la police judiciaire, des photos qu'elle et ses collègues ont réussi à prendre de l'individu, et aussi, des vêtements souillés dans l'espoir que les enquêteurs y trouvent l'ADN de cet homme. Le 30 mars, six jours après que ces éléments ont été apportés, le suspect, déjà mis en cause dans le passé dans une autre affaire, a été interpellé chez lui et placé en garde à vue 48 heures.

Le suspect nie les faits

L'homme est âgé de 35 ans et originaire du Pakistan. En garde à vue, il a contesté les faits. Il explique que s'il se rendait régulièrement au Bois de Boulogne, c'était pour avoir des relations sexuelles tarifées, comme n'importe quel client. Dès 2022, au moins trois prostituées transsexuelles du Bois de Boulogne avaient déposé plainte contre X, décrivant le même individu.

Cette arrestation intervient alors que la semaine dernière devant la Cour criminelle de Paris, un homme du même âge, originaire, lui, de Mauritanie a été condamné à 15 ans de réclusion pour viols et violences sur sept autres prostituées transsexuelles du Bois de Boulogne. Les faits dataient de 2018-2020. Il y a un an, deux hommes de nationalité égyptienne ont été condamnés en appel à 14 et 17 ans de réclusion par la cour d'assises du Val-de-Marne pour le meurtre de Vanesa Campos, travailleuse du sexe transgenre. Les faits s'étaient déroulés au Bois de Boulogne, là aussi, en août 2018.