Rassemblement au bois de Boulogne en hommage à Vanesa Campos, prostituée transgenre, tuée il y a un an

Une cinquantaine de personnes ont défilé au bois de Boulogne pour honorer la mémoire de Vanesa Campos.

Une marche a été organisée samedi 17 août après-midi pour rendre hommage à Vanesa Campos, prostituée transgenre, tuée il y a un an, au bois de Boulogne, à Paris. Une cinquantaine de personnes se sont réunies, principalement des travailleurs du sexe, à l’initiative du Strass (Syndicat du travail sexuel) et l’association Acceptess-T, selon une journaliste de franceinfo sur place.

La marche est partie vers 15h30 de porte Dauphine à Paris, pour se rendre route du Pré-Catelan, dans l’allée où a été assassinée cette femme de 36 ans, originaire du Pérou et arrivée en France en 2016.

Les associations LGBT dénoncent une "responsabilité politique"

En tête de cortège, les personnes présentes à cette marche portaient une banderole : "Un an que Vanesa Campos a été assassinée. Gouvernement complice". D’autres brandissent des pancartes dénonçant le "silence complice de Marlène Schiappa", la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes. Vanesa Campos avait reçu une balle en plein thorax, dans la nuit du 16 au 17 août, alors qu'elle tentait de protéger un client.

Les associations LGBT avaient dénoncé une "responsabilité politique" liée à l'adoption de la loi sur la prostitution en avril 2016 qui, selon elles, oblige les prostituées à exercer dans des endroits plus isolés et où elles ont plus de risques de se faire agresser.

Cinq personnes ont été mises en examen et écrouées pour "meurtre commis en bande organisée" et "vols en réunion avec dégradations" dans le cadre de cette enquête confiée à la brigade criminelle.