Info franceinfo Un cascadeur, doublure d'Omar Sy, en garde à vue après un rodéo urbain et un refus d'obtempérer

Un cascadeur, doublure d'Omar Sy dans la série "Lupin", est en garde à vue après un rodéo urbain et un refus d'obtempérer, a appris franceinfo auprès d'une source policière mardi 17 août. Le parquet de Bobigny ne confirme pas son identité pour l'instant mais confirme la garde à vue pour refus d'obtempérer. Il a été interpellé dimanche soir en Seine-Saint-Denis et doit être déféré devant un juge mardi 17 août, selon une source policière.

Dimanche après-midi, la BAC de Rosny-sous-Bois a repéré un individu non-casqué sur une moto-cross non-homologuée qui faisait des slaloms et des roues arrières à contre-sens sur le parking d'un centre commercial, puis il se dirige vers un rond-point et s'engage sur le parking d'un restaurant McDonald's où il décélère. Les policiers, qui l'ont suivi, tentent alors de l'intercepter à pied, mais le conducteur accélère à nouveau, écrase le pied d'un fonctionnaire et prend la fuite en direction de Montreuil.

La course-poursuite se termine par un accident

Deux heures plus tard environ, d'autres policiers le voient à Montreuil, toujours en train de faire des rodéos, et le motard refuse encore d'obtempérer et prend la fuite en direction du Val-de-Marne. A 17 heures 30, il est repéré une troisième fois dans le secteur de Drancy, dans un groupe d'une dizaine de deux-roues qui font des rodéos et s'engagent sur l'autoroute A3 en direction d'Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis.

Enfin, à 19 heures 30, le groupe est aperçu par les motards de la Compagnie de sécurisation et d'intervention de Seine-Saint-Denis sur l'A3, à hauteur de la sortie Bondy Nord. L'homme prend à nouveau la fuite, emprunte l'autoroute A86 à contre-sens sur la bande d'arrêt d'urgence, s'engage sous le tunnel de Nogent-sur-Marne à contre-sens et sort au Perreux-sur-Marne. Il se retrouve à un carrefour, grille le feu rouge et percute un véhicule en circulation. Il est interpellé après cet accident et placé en garde à vue.

La conductrice du véhicule percuté est sous le choc et a fait l'objet d'une prise en charge médicale.