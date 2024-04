Info franceinfo Alerte au consulat d'Iran : l'homme interpellé avait déjà tenté de mettre le feu au bâtiment en septembre

Un homme a été interpellé au consulat d'Iran, rue Fresnel, dans le 16ème arrondissement de Paris vendredi 19 avril. Équipé d'un gilet explosif factice, cet homme, né en Iran et âgé de 61 ans, a été interpellé sans heurts après des négociations avec la Brigade d'intervention et de recherches et placé en garde à vue, a appris franceinfo de sources concordantes.

Selon les informations de franceinfo, l'homme était déjà à l'origine d'un incendie près du même bâtiment, le 9 septembre. Il avait alors brûlé des pneus devant la grille du consulat et le feu s'était propagé à la façade, la noircissant. L'homme avait filmé son geste pour le transmettre à des medias iraniens. D'après franceinfo, il en voulait à l'État iranien pour la mort de son frère.

L'incendie n'avait pas fait de victimes. En octobre 2023 cet homme, sans casier judiciaire avant cela, a été condamné à huit mois de prison avec sursis, pour "dégradation des biens d'autrui par moyen dangereux pour les personnes". Une peine assortie d'une interdiction de paraître dans le 16e arrondissement de Paris, de porter ou de détenir une arme pendant cinq ans et de l'obligation d'indemniser les victimes. Il devait être jugé en appel sur cette affaire lundi prochain.

Le suspect porteur d'une grenade ou d'un gilet explosif

L'alerte avait été lancée à 11 heures vendredi matin, après le signalement d'un témoin qui disait avoir vu un homme entrant dans le bâtiment porteur d'une grenade ou d'un gilet explosif, indique la préfecture de police de Paris à franceinfo.

Un large périmètre de sécurité a été mis en place et le préfet a mobilisé la Brigade de recherche et d'intervention. La ligne de métro 6 est fermée entre Etoile et La Motte-Piquet Grenelle, et la 9 entre les stations Franklin Roosevelt et Pont de Sèvres, sur demande de la préfecture.