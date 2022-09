Indre-et-Loire : le cabinet médical d'un maire incendié, la piste criminelle envisagée par le parquet de Tours

Le cabinet médical du maire de Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire), Emmanuel François, a brûlé dans la nuit du jeudi 1er au vendredi 2 septembre, sans faire de blessés. Selon France Bleu Touraine, le procureur de la République de Tours s’oriente vers la piste criminelle. "La porte du local a été forcée et l'incendie a débuté dans la salle d'attente", indique-t-il dans un communiqué publié vendredi matin. "Les dégâts matériels sont particulièrement importants", détaille-t-il.

Le parquet de Tours a ouvert une enquête pour "destruction par incendie par un moyen dangereux pour les personnes". Le fait que la personne visée, le maire, soit une personne dépositaire de l'autorité publique, est une circonstance aggravante, précise France Bleu Touraine. L’enquête a été confiée à la police judiciaire de Tours et à la sûreté départementale de la Direction de la sécurité publique d'Indre-et-Loire.

Un élu agressé dans le Cher la veille

Un incendie condamné "avec la plus grand fermeté" par la préfète d’Indre-et-loire. Dans un communiqué publié vendredi, elle dénonce "un nouvel acte de violences commis à l'encontre du maire de Saint-Pierre-des-Corps, alors que d'autres faits avaient déjà visé le maire et des élus de la majorité municipale en mars 2022 et décembre 2021. Face à ces actes de violences répétés à l'encontre des élus de la République, les services de l'État sont entièrement mobilisés pour faire prévaloir la sécurité des personnes et le respect des valeurs et des institutions républicaines", a-t-elle jouté.

>> "C’est un phénomène de société", dénonce l'Association des maires de France

Ces faits interviennent au lendemain de l’agression d’un autre élu : le maire de Châteauneuf-sur-Cher, frappé au visage par un jeune de 19 ans. Sur franceinfo, Jean-Paul Jeandon, membre de l’Association des maires de France, a déploré "un phénomène de société. En 2020, le ministère de l’Intérieur a relevé 1 300 agressions, menaces, insultes contre des élus. Soit trois plus qu’en 2019", s’est-il alarmé.