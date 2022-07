Incidents au Stade de France : dans un rapport, le Sénat pointe "des défauts d'organisation majeurs" et parle d'un "fiasco"

Les commission des Lois et de la Culture du Sénat avaient organisé de nombreuses auditions en juin, dont celles du ministre de l'Intérieur et du préfet de police, pour revenir sur les incidents survenus lors de la finale de la Ligue des champions au Stade de France.

Dans un rapport qui sera présenté mercredi 13 juillet, les commission des Lois et de la Culture du Sénat pointent "des défauts d'organisation majeurs et une mutliplicité de facteurs mal pris en considération" et parlent d'un "fiasco", après les incidents qui ont émaillé la finale de la Ligue des champions au Stade de France.

Le samedi 28 mai, la finale de la Ligue des champions avait été retardée de plus d'une demi-heure à cause de perturbations aux abords du Stade de France, à Saint-Denis, engendrant une polémique dont les autorités françaises se seraient bien passées à un an de la Coupe du monde de rugby et à deux ans des Jeux olympiques organisés sur le sol français.

Le rapport présenté mercredi

Le préfet de police de Paris, Didier Lallement, avait reconnu devant les sénateurs le 9 juin "un échec" et des "chiffres imprécis". Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, auditionné auparavant, avait maintenu sa version, très critiquée, imputant le seul fiasco aux "35 000" supporters munis de billets falsifiés ou sans billet.

Le rapport de la commission sénatoriale sera présenté le mercredi 13 juillet à midi lors d'une conférence de presse.