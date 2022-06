Football : plus de 2 000 policiers et gendarmes mobilisés pour le match France-Danemark au Stade de France

La préfecture a précisé qu'elle mettait en place un dispositif "orienté sur l'ordre public, la lutte anti-délinquance et la régulation des flux de personnes".

Un match sous haute surveillance. Après le fiasco de samedi en marge de la finale de la Ligue des Champions opposant le Real de Madrid à Liverpool, la préfecture de Paris a détaillé, jeudi 2 juin, le dispositif politicier qui sera déployé à l'occasion du match France-Danemark, qui se joue vendredi 3 juin au Stade de France.

Un peu plus de 2 000 policiers et gendarmes seront mobilisés aux abords du Stade de France pour assurer la sécurité du match, liste un communiqué diffusé à l'issue d'une réunion au ministère de l'Intérieur en présence du ministre, Gérald Darmanin, du préfet de police de Paris, Didier Lallement, et de ses services, selon une source proche du dossier.

Plus de 650 policiers dédiés à la lutte contre la délinquance

Pour éviter les vols à l'arraché et autres actes de délinquance qui se sont déroulés samedi soir aux abords du stade, 656 d'entre eux sont dédiés à la lutte contre la délinquance et déployés "aux abords et en périphérie du stade de France, ainsi que dans les stations de transport".

Par ailleurs, "un dispositif spécifique de régulation des flux" sera mis en place à la sortie du RER D dans le but de limiter les conséquences de la grève sur la ligne B du RER. Des patrouilles seront organisées "dans l’ensemble des gares et stations de l’agglomération parisienne", susceptibles d'être empruntées par les supporters. Trois stations seront particulièrement surveillées : RER B La Plaine - Stade de France, RER D Stade de France – Saint-Denis, et le métro ligne 13 station Saint-Denis porte de Paris.

Le périmètre de protection du stade sera mis en place dès 15 heures. "La vérification des billets, sous le contrôle de l'organisateur, sera réalisée au niveau des bornes d'accès. Les forces de sécurité veilleront en amont et sur le parvis au maintien de l'ordre et de la sécurité publics", a détaillé la préfecture, qui demande aux supporters "d’anticiper leur arrivée, de planifier leurs déplacements et le trajet retour, de se présenter aux points de pré-filtrage pour accéder aux zones sécurisées, d’éviter de transporter des sacs et bagages, de ne pas transporter d’objets interdits ou dangereux".

Le match France-Danemark se jouera à guichet fermé. "Près de 77 000 spectateurs sont attendus. 1 800 billets ont été attribués aux spectateurs danois", indique la préfecture de police de Paris.