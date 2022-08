Incendies en Gironde et dans les Landes : ils ont perdu leur maison dans les flammes

Des deux gîtes de La Bruyère, ils ne restent que les fondations. Toute une vie partie en fumée. Daniel Briat a mis toutes ses économies dans ce projet, censé financer sa retraite. À 65 ans, il a tout perdu. "A chaque fois qu'on a gagné trois ronds, on les met[tait] là. C'était notre retraite, les deux gîtes. Quand on voit ça, aujourd'hui ? On ne réalise pas", confie-t-il. Avec son gendre, il est venu voir l'ampleur des dégâts. Les arbres du terrain sont encore incandescents, et le sol est chaud. Le feu a été particulièrement violent.



"Samedi, on faisait la crémaillère "

Pour le retraité, c'est une plongée vers l'inconnu. "On ne connaît pas ces situations-là. Personne ne les connaît", dit-il. Dans la même rue, quatre autres maisons sont entièrement détruites. L'une d'elles appartient à un jeune couple, qui venait tout juste de terminer les travaux. Leurs amis n'en reviennent pas. "Samedi, on faisait la crémaillère, on faisait la fête ici. Et maintenant il n'y a plus rien", confie l'un d'eux. Les premières expertises d'assurances devraient avoir lieu dès la semaine prochaine.