Incendies en Gironde : la Fédération nationale des sapeurs-pompiers réclame une "formation aux gestes de sécurité civile" pour la population française

Les incendies ont déjà ravagé plus de 14 000 hectares en Gironde, et les pompiers ont du mal à maîtriser les deux feux qui font rage depuis une semaine. Eric Flores, vice-président et contrôleur général de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, souhaite alerter sur la nécessaire sensibilisation du public aux risques d'incendies, aujourd'hui inexistante. Il estime que "les gens ne font pas suffisamment attention" et qu’ils doivent être formés à ces épisodes extrêmes. "Se balader en forêt en ce moment, c'est comme marcher sur un paquet d'allumettes", explique Eric Flores.

franceinfo : a-t-on déjà été confrontés à une telle situation, en terme de virulence et de durée ?

Eric Flores : Nous avons déjà été confrontés à une situation comparable l'année dernière dans le Var, où il y a eu un peu plus de 7 000 hectares ravagés. Ce sont des situations extrêmes qui font que la lutte est très compliquée en ce moment et tous les feux sont différents. Le vrai sujet, c'est l'activité humaine puisque 90% de nos feux sont liés à l’activité humaine. Les gens ne font pas suffisamment attention.

Qu'en est-il de la prévention ?

C’est capital. Neuf de nos feux sur dix proviennent de l'activité humaine, le nombre de départs de feux n'a rien à voir avec le dérèglement climatique. Certes, il y a une vraie pénurie hydrique dans les végétaux, mais le problème, c'est que les gens ne font pas attention. Les incendies ne sont pas forcément volontaires mais comme je dis souvent, se balader en forêt en ce moment, c'est comme marcher sur un paquet d'allumettes. Il faut que les gens en aient conscience. Pour nous, la formation de la population aux risques de sécurité civile avec le dérèglement climatique, ce n'est d'ailleurs pas que sur les incendies, c'est aussi à propos des conditions météo extrêmes comme les tempêtes ou les phénomènes cévenols. On alerte la population et les pouvoirs publics pour dire, ‘oui, il faut former la population’. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, il n'y a pas de formation sur les risques de sécurité civile. Personne ne sait comment agir dans une forêt quand il fait 40 degrés. Personne ne sait encore agir lorsqu'il y a une inondation. On souhaite donc qu'il y ait cette formation aux gestes de sécurité civile, organisée par le gouvernement.

Les pompiers français ont-ils les moyens techniques pour lutter contre de tels feux ?

A propos des moyens matériels, on est préparé en bonne partie pour faire face. Maintenant, on a besoin d'un travail sur le maillage territorial de nos sapeurs-pompiers et de nos centres de secours. En l'espace de vingt ans, on a perdu quasiment 600 casernes en France et 50 000 sapeurs-pompiers volontaires en France. C'est aussi ce sur quoi on souhaite alerter : le manque de personnels et de sapeurs-pompiers volontaires dans le maillage territorial pour occuper tout notre territoire avec des centres de secours qui nous permettent d'intervenir rapidement sur l'ensemble des incendies.