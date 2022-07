Témoignage Incendies en Gironde : "On n'a jamais vu ça", témoigne le chef de corps du SDIS de Gironde

Depuis mardi, plus de 14 000 hectares de forêt ont brûlé dans les incendies de Landiras et de La Teste-de-Buch.

En Gironde, les feux de Landiras et de La Teste-de-Buch ne sont "toujours pas fixés", malgré l'arrivée de renforts parmi les soldats du feu. Le contrôleur général Marc Vermeulen, directeur départemental et chef de corps du SDIS de Gironde témoigne de la situation sur place et décrit une situation "jamais vécue". Plus de 14 000 hectares de forêt ont brûlé dans ces deux incendies depuis mardi 12 juillet. La Gironde est placée en vigilance rouge canicule et cette journée est classée "à très haut risque".

franceinfo : Où en sont les deux feux qui ravagent actuellement la Gironde ?

Marc Vermeulen : Il y a toujours deux feux actifs sur la Gironde, des feux hors-normes. Le premier sur Landiras, qui a parcouru 9 800 hectares. Pour vous donner les dimensions, il fait 14,5 km de long, neuf de large et 48 km de circonférence. L'autre feu à La Teste, fait 4 200 hectares de surface avec une longueur de 9 km, sept de large et une circonférence de 28 km. On n'a jamais vu deux feux de cette taille sur un même département. Je le répète, ils ont éclos à 1h30 d'intervalle avec, en simultané, des départs de feu que l'on traite quotidiennement, une vingtaine par jour, pour éviter d'avoir un troisième feu qui prenne de l'importance sur le département.

Ces deux feux-là progressent toujours ?

Non, ils ne sont pas fixés. L'objectif principal, c'est qu'il n'y ait aucune victime dans la population. Donc on se base sur des évacuations préventives. Objectif réussi puisqu'il n'y a pour l'instant aucune victime. On veut éviter des destructions de bâtiments et il n'y a aucun bâtiment détruit. On continue à limiter le feu grâce à des actions de contact sur le terrain, des troupes au sol, des feux tactiques ou des moyens aériens en appui. Fixer le feu, ça passe par des travaux avec des moyens de génie, de déforestation, faire des coupes rases, mettre à blanc des passages pour contenir le feu quand il arrivera à ces endroits.

Combien de pompiers sont mobilisés ?

Nous avons 1 600 sapeurs-pompiers qui sont au feu sur les deux sites, à la fois des pompiers girondins et des colonnes extérieures. Et il y a aussi des pompiers girondins en caserne pour les risques courants mais aussi les départs de feu que l'on évoquait, avec des renforts arrivés de toute la France. Au total, 2 400 pompiers de Gironde se relaient et 1 400 extérieurs.

Nous engageons ce lundi matin les six Canadair et deux à trois Dash. C'est une journée à très haut risque aujourd'hui. On va avoir des températures supérieures à 40 °C, une hydrométrie de moins de 10%, le vent va changer complètement d'orientation et de manière différente sur les deux feux... Les massifs sont une réelle poudrière.