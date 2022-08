Incendies en Gironde et dans les Landes : auprès des pompiers allemands venus en renfort

À peine arrivés sur les lieux de l'incendie, à Belin-Béliet (Gironde), les pompiers allemands sont à pied d'œuvre. Équipés de sacs remplis d'eau, ils éteignent des points chauds, pour éviter que les flammes ne se propagent. Les feux de forêts presque indomptables sont pour eux un terrain inhabituel. "Le paysage, les plantes qui poussent ici sont différents de chez nous, et le sol aussi. Donc on est obligés d'adapter notre façon de travailler", commente Simon Friz, chef d'équipe.



Apprendre de nouvelles techniques

L'organisation n'est pas encore parfaite, et la barrière de la langue ne facilite pas le travail. "C'est un langage technique, donc on arrive à se comprendre. Ça oblige à se concentrer peut-être un peu plus", confie un pompier français. Les Allemands présents se sont tous portés volontaires pour lutter contre les flammes. "On est fiers d'être ici. Tous les collègues ont très envie d'apprendre, de s'améliorer, et aussi bien sur de venir en aide aux pompiers français de façon efficace", confie Heiko Basten, un pompier allemand. Une soixantaine de soldats du feu allemands se relaient au plus près de l'incendie. Ils seront bientôt rejoints par 300 pompiers venus d'autres pays d'Europe.