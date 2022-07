Gironde : ce que l'on sait des incendies qui ont dévoré 1,5 fois la taille de Bordeaux et continuent de progresser 72h après leur départ

Deux incendies ravagent la Gironde depuis le mardi 13 juillet. Ils ont dévoré 7 500 hectares de forêt, et ne sont toujours pas fixés malgré les efforts des pompiers, épaulés par l'armée et trois Canadair.

"Les prévisions météo sont pessimistes, les pompiers sont fatigués, on a tous des mines défaites" : voilà comment résumait la situation, jeudi 14 juillet au matin, le maire de la Teste-de-Buch, Patrick Davet, au micro de France Bleu Gironde.

24 heures plus tard, trois jours après le début des deux incendies en Gironde, l'un au pied de la Dune du Pilat, l'autre à Landiras dans le sud du département, les feux ne sont toujours pas fixés et les conditions n'ont pas véritablement évolué. On fait le point.

À la Teste-de-Buch, 7 maisons touchées et un feu qui progresse vers le Sud

En tout, ce sont près de 7 500 hectares de forêt qui ont brûlé en deux jours, soit 1,5 fois la surface de la ville de Bordeaux. Dans le détail, à la Teste-de-Buch, le dernier bilan de la préfecture de la Gironde fait état de 3 150 hectares réduits en cendres.

L'entendue des zones brûlées par l'incendie à la Teste-de-Buch le 15 juillet 2022 à 12h. (EFFIS / COPERNICUS)

Plus inquiétant, le feu continue de progresser en direction du sud du département. L'incendie a atteint le lac de Cazaux et avance "en direction des habitations le long de la route menant au lac", indique la préfecture.

Sept bâtiments, dont trois maisons et deux restaurants, ont été dévorés par les flammes. "Il ne reste qu'un mur et des chaises noircies", décrit le reporter de France Bleu Gironde sur place. Pour un pompier qu'il a rencontré à Cazaux, c'est "l'incendie du siècle".

Le restaurant La petite playa à Cazaux et trois maisons ont été détruits par les flammes mais ce matin le village et le port sont sauvés

À Landiras, le pire incendie en Gironde depuis 20 ans

À Landiras, ce sont 4 200 hectares qui ont brûlé, faisant de cet incendie le pire que la Gironde ait connu depuis 20 ans. Il est aussi, selon la base de données des incendies de forêts en France, le second incendie le plus dévastateur en 20 ans, après celui dans le Var l'an passé.

L'étendue de l'incendie à Landiras, dans le sud de la GIronde, le 15 juillet 2022 à midi. (EFFIS / COPERNICUS)

Plus de 11 000 personnes évacuées

Plus de 11 000 personnes ont été évacuées à cause des deux incendies. Dans le détail, à Landiras, ce sont 1 300 personnes qui sont concernées. Les évacuations se sont d'ailleurs poursuivies la nuit dernière : 480 habitants dans les communes de Louchats, Origne et Balizac ont été invités à quitter leur domicile.

C'est près de la dune du Pilat que les évacuations sont les plus impressionantes. 10 000 personnes ont été évacuées depuis mardi. Jeudi 14 juillet après-midi, les autorités ont vidé le bourg de Cazaux et ses 4 000 habitants. Une centaine d'entre eux a pu être accueillie au parc des expositions de la Teste-de-Buch, où un dispositif d'accueil était déjà en place. "Il y a une formidable solidarité qui s'est mise en place", explique vendredi 15 juillet sur franceinfo Jean-Luc Gleyze, président du Conseil départemental de Gironde, qui salue l'implication des communes et celle des "citoyens qui ouvrent leurs portes à d'autres pour essayer de les reloger".

La météo rend le travail des pompiers particulièrement difficile

La sécheresse et le vent qui ne retombe pas rendent le travail des 1 000 pompiers mobilisés particulièrement compliqué, alimentant sans cesse les flammes. En plus des pompiers de la Gironde, des soldats du feu venus de toute la France combattent ces deux incendies sur le terrain, épaulés par des militaires et des moyens aériens : trois Canadair et un avion Dash.

Face au risque de nouvel incendie au vu des conditions météorologiques, la préfecture de Gironde a décidé de classer le département en vigilance rouge pour risque de feux de forêt jeudi 14 juillet. La vigilance rouge (4e niveau sur une échelle de 5), est active à compter de ce jeudi et "jusqu'à nouvel ordre", a précisé la préfecture dans un communiqué.

Par conséquent, de nouvelles restrictions sont mises en place dans les communes très boisées du département. La circulation et le stationnement sont désormais interdits entre 14h et 22h sur les pistes forestières, chemins ruraux ou encore sentiers. De même sont interdites sur les mêmes horaires les activités d'exploitation forestière et les activités ludiques et sportives, à l’exception de celles exercées en base de loisirs et en périmètre des plages aménagées. "Il faut vraiment prendre des précautions extrêmes, alerte le président du conseil départemental Jean-Luc Gleyze sur franceinfo. Nous sommes en période caniculaire. La forêt est patriculièrement fragile et vulnérable."